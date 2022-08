Caldo in Italia, domani bollino rosso in 2 città

Torna il caldo africano sull'Italia. Domani 3 agosto bollino rosso, livello di allerta 3, per Palermo e Perugia. Bollino arancione, livello 2, per Bolzano e Brescia. Lo evidenzia il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città. Domani bollino rosso a Palermo, Perugia e Bolzano, arancione a Brescia.

Questi i livelli di rischio: Livello 0 - Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione; Livello 1 - Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore; Livello 2 - Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili; Livello 3 - Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi.