Caldo record, allerta in Francia: temperature toccano 40 gradi

Caldo record e allarme in Francia. Le autorità hanno diramato una allerta in molte zone del Paese dopo che le temperature hanno toccato i 40 gradi in Occitania, con il record di 42.8 gradi a Moulès-et-Baucels. Domani è previsto un ulteriore aumento. Non era mai accaduto che un'ondata di caldo di queste dimensioni toccasse il Paese prima ancora dell'inizio dell'estate. Parigi, Lione e Strasburgo hanno imposto limiti al traffico delle auto, come la riduzione dei limiti di velocità e l'accesso in alcune zone riservato ai modelli meno inquinanti, per ridurre la concentrazione di ozono nell'aria. I parchi di Parigi rimarranno aperti la notte. E in molti rinunciano allo smart working, per tornare in ufficio e approfittare dell'aria condizionata aziendale.