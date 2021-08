Caldo record, Lucifero alla massima potenza: weekend di Ferragosto il più rovente dell'estate

Dopo il record di caldo europeo (Siracusa, +48.8°C), l'anticiclone africano Lucifero "sta arroventando il Centro-Nord con temperature elevate e un clima sempre più afoso". Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che "ci apprestiamo a vivere il weekend più caldo dell'estate 2021. L'anticiclone Lucifero raggiungerà la sua massima potenza su gran parte del Paese e le temperature diurne misureranno valori che rasenteranno i 40°C in Lombardia, Emilia, Veneto, Toscana e Lazio. Basti pensare che Pavia, Mantova, Verona, Rovigo, Prato, Macerata e Napoli toccheranno i 37°C, 39-40°C invece saranno possibili a Firenze e Bologna, 38 a Roma. Continuerà a fare molto caldo anche al Sud, anche se con qualche grado in meno rispetto a questi giorni. Oltre al caldo si dovrà tenere conto anche dell'afa che diventerà via via più fastidiosa dopo il tramonto e per tutta la notte dato che l'umidità tenderà a salire fino al 60-70% (disagio fisico importante per le persone più fragili, come bambini e anziani). Sotto il profilo previsionale il sole sarà prevalente e soltanto qualche isolato temporale potrà colpire nel corso del pomeriggio i confini dell'alto Adige (Val Pusteria) e le Dolomiti bellunesi".

NEL DETTAGLIO

Venerdì 13. Al nord: al mattino veloci piogge su Lombardia e Veneto, sole altrove. Al centro: soleggiato e molto caldo. Al sud: sole prevalente.

Sabato 14. Al nord: sole e caldo, isolati temporali tra Val Pusteria e Dolomiti bellunesi. Al centro: sole prevalente e caldo intenso. Al sud: soleggiato.

Domenica 15. Al nord: isolati temporali su Val Pusteria e Dolomiti bellunesi, sole e caldo altrove. Al centro: sole e caldo, anche afoso. Al sud: soleggiato, più caldo.

Da lunedì pressione in calo, tornano i temporali e caldo in diminuzione.