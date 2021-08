Caldo record, venerdì il picco: 15 città da bollino rosso

Giovedì il livello di allerta massimo in Italia riguarderà 10 centri urbani

Il caldo record non accenna a lasciare l'Italia. Anzi, il picco della settimana più rovente di questa estate 2021 sarà raggiunto venerdì 13 agosto quando saranno ben 15 le città da bollino rosso, al livello 3 di allerta che "indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". I centri urbani più caldi saranno Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

Leggi anche Picchi di caldo e afa, tra oggi e domani 10 città da bollino rosso

Sono giorni che Lucifero non dà tregua al nostro Paese facendo salire le temperature fino a 47-48 gradi. Già oggi mercoledì 11 agosto le città da bollino rosso - secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute - sono 8 e domani giovedì 12 agosto diventeranno 10: a Bari, Campobasso, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia giovedì si aggiungeranno Bologna e Trieste.