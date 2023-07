Caldo, Schillaci: “In contatto con la Calderone”

Sui rischi del caldo per i lavoratori "mi sono sentito con il ministro Marina Calderone. Abbiamo messo a disposizione le nostre competenze per interventi in materia di rischi per i lavoratori per il caldo” Così Orazio Schillaci, Ministro della Salute a margine del Congresso della Federazione medico sportiva italiana (Fmsi). Ha aggiunto “Sono giorni di caldo particolare. Abbiamo diffuso un decalogo e, anche per quanto riguarda i lavoratori, abbiamo a disposizione le competenze del ministero per trovare soluzioni"