Ondata di caldo in arrivo in Italia con temperature fino ai 45 gradi. Timore per possibili incendi nei boschi del nostro Paese. A partire da oggi, domenica 8 agosto, le temperature subiranno un aumento su tutto il Centro-Sud, raggiungendo valori elevati martedì e mercoledì, 10 e 11 agosto, in particolare in Sicilia e in Sardegna.