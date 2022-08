Calenda-Costamagna, scontro a Cartabianca - Video

"Questa non è una domanda, il modo in cui la pone è un'aggressione"

Scintille tra Carlo Calenda e Luisella Costamagna a Cartabianca, nella prima puntata della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Raitre. "Sono venuto per rispondere alle domande. Questa non è una domanda, il modo in cui la pone è un'aggressione", dice Calenda a Costamagna, al termine di un prolungato botta e risposta. "Ieri a Cartabianca, tra Costamagna, Corona, Travaglio e Orsini. Mi sono mancati un poco Scanzi, Padellaro e la De Cesare. Sarà per la prossima", twitta oggi il leader di Azione.