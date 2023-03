Calenda e i fischi al Congresso Cgil: "Volete All you need is love?" - Video

"Non potrei governare" con Pd, M5S e Sinistra "perchè non condivido la linea di politica estera", dice Carlo Calenda al congresso della Cgil citando il sostegno all'Ucraina. La platea di Rimini rumoreggia, qualcuno fischia. E Calenda dal palco: "Regà, volete che ve racconto 'all you need is love' o come stanno le cose?". E poi il leader di Azione aggiunge di non essere d'accordo con la critiche al Jobs Act: "Non è vero che il Jobs Act non ha creato posti di lavoro. E poi non sono assolutamente convinto delle politiche sull'ambiente di M5S e Pd".