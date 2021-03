Calenda: "Roma è la capitale d'Italia mica è Zagarolo". Arriva la replica

Botta e risposta tra Carlo Calenda e il comune di Zagarolo. "Gli ultimi cinque mesi sono stati una noia micidiale: e aspettiamo che la Raggi venga condannata, e poi non viene condannata, e poi forse fa il ministro. Arriva Zingaretti, ma forse Sassoli ce la fa. E basta, e mo decidiamo, è la capitale d'Italia mica è Zagarolo" ha detto Calenda, ospite di 'Start', su SkyTg 24, a proposito delle candidature a sindaco di Roma.

Immediata la replica. "Seguo con molto interesse Calenda, ma questa volta è stato poco carino. Una persona, che sta per candidarsi a sindaco di Roma, dovrebbe sapere che Zagarolo fa parte dei 121 comuni che compongono la città metropolitana" ha dichiarato all'Adnkronos la sindaca di Zagarolo, Emanuela Panzironi.

"Inviterei Calenda a venirci a trovare, far tesoro del tessuto culturale artistico di Zagarolo che probabilmente non conosce - ha aggiunto la sindaca - Così come forse non conosce il nostro laboratorio politico del centrosinistra, che abbiamo tenuto unito e che ha portato alla mia elezione. Zagarolo non sarà la capitale d'Italia, ma per noi è la capitale del mondo".

“Un candidato sindaco che intende presentarsi a guidare la Capitale d’Italia dovrebbe essere attento a citare in maniera dispregiativa i comuni che ne costituiscono la Città Metropolitana. Roma non è Zagarolo, certamente: i problemi di una Capitale non possono essere messi in relazione a quelli di un Comune di circa 20.000 abitanti", ha scritto poi in una nota Panzironi.

"Mi sarei aspettata, però - ha aggiunto - una citazione positiva da un aspirante amministratore. Magari Calenda potrebbe trovare in Zagarolo quel laboratorio politico che ha portato la mia Amministrazione a vincere con un centrosinistra unito a ottobre 2020. Oppure, qualora ci venisse a trovare, potrebbe far tesoro della miriade di associazioni e gruppi di cittadini che rappresentano quello straordinario tessuto sociale che fa di Zagarolo una Città ricca di eventi artistici e culturali".

"Zagarolo non è la Capitale, ma potrebbe essere meglio in termini di qualità di vita. Invito sin da subito Carlo Calenda a venirci a trovare per assaporare la storia e l’arte di Palazzo Rospigliosi, delle chiese disseminate sul territorio, e del piccolo Colosseo de 'Il Tondo'", ha concluso la sindaca.