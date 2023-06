Calici estivi, l’estate italiana di Vendemmie

Torna l’estate e con essa il desiderio di lunghe pause di relax al mare, in montagna o al lago. Non importa dove; quello che conta è prendersi del tempo per rigenerarsi, assaggiare nuovi piatti e sperimentare abbinamenti a qualche buon calice di vino. Alcune proposte da nord a sud, con qualche outsider, per accompagnare il fresco delle camminate in vetta o il sole al tramonto, vista mare o lago.

Vanedda 2021 Agricola Cortese

Vanedda è il nome con cui in siciliano si chiamano le piccole stradine di campagna, ed è anche il nome del bianco di punta dell’azienda agricola Cortese, a Vittoria, in Sicilia, nel meraviglioso entroterra ragusano a due passi dal mare. Un blend di Catarratto, Grillo e Fiano che racchiude in modo ineccepibile il suo terroir, la struttura del Grillo, la mineralità del Catarratto, l’ampiezza del Fiano: Un sorso caratterizzato da un variegato bouquet olfattivo con note di frutta tropicale, accompagnate da sentori di spezie dolci. Il palato è sapido, agrumato, felicemente estivo. Perfetto con spaghetti alle vongole.

Costa 16 euro

Tenuta Sant’Antonio Vecchie Vigne 2019 Soave DOC

Da vecchi vigneti di proprietà dell’azienda, la migliore selezione, la più attenta e severa, permette una produzione limitata di bottiglie che esprimono la particolarità del suolo vulcanico, basaltico e sulfureo. Tenuta S. Antonio, storica realtà guidata dai fratelli Castagnedi a Lavagno, Verona, non manca di valorizzare il terroir di appartenenza portando nel calice eccellenza, pulizia, perfezione, verità. Tenuta Sant’Antonio Vecchie Vigne 2019 Soave DOC, oggi incluso nella selezione I Grandi Bianchi arriva sul mercato con un’etichetta rinnovata. Un vino straordinario che profuma di agrumi, grafite, gesso. In bocca è sapido, sostenuto da una viva acidità. Ottimo con trota, persico e lavarello.

Costa 23 euro

Rina Ianca 2021 Santa Tresa

Rina Ianca è il vino biologico che unisce – in un blend di straordinario fascino - il Grillo, (al 70%) varietà autoctona siciliana per eccellenza, con il Viognier (al 30%), vitigno francese che a Santa Tresa, Ragusa, ha trovato le condizioni climatiche ideali. Giallo paglierino intenso, ha profumi di frutta a polpa bianca, una bella freschezza, una decisa acidità. Un vino che ama il mare, perfetto con antipasti di crostacei e primi piatti di pesce.

Costa 12 euro

Le Fornaci Lugana Riserva 2019 Tommasi

Bottiglia n. 10.727 di 10.776. Le Fornaci esprime tutta la passione della famiglia Tommasi per il Lago di Garda. Riflessi oro brillanti e profumi eleganti di fiori bianchi e frutta matura definiscono un vino intenso, caratterizzato dalle note evolute del parziale affinamento in legno. Pompelmo, erbe di campo, una chiusura salina sono il preludio di un sorso di spessore, lungo e persistente, definito da una bella tensione acida. Per cene romantiche sul lago.

Costa 21 euro

Nina, Manzoni Bianco 2021 Ca’ Di Rajo

Nina è un Incrocio Manzoni 6.03.13, l’unione dei vitigni Pinot Bianco e Riesling Renano messo a punto negli anni ’30 dal prof. Luigi Manzoni, docente di viticoltura alla Scuola Enologica di Conegliano. Nina è un vino generoso, di concentrazione; l’uva infatti viene lasciata in pianta fino a raggiungere un grado di surmaturazione ideale per ottenere una perfetta struttura e un’evoluzione degli aromi capace eleganza e complessità. Vinificato in acciaio per mantenerne inalterate tutte le sue caratteristiche, è perfetto sia che scegliate il mare o la montagna. Con polenta bianca e baccalà.

Costa 9 euro

Terre D’Aenòr Franciacorta Demi Sec

Con un residuo zuccherino di 40gr/litro, 60 mg/litro di solforosa e oltre 30 mesi di permanenza sui lieviti Terre D’Aenòr - Eleonora il cuore pulsante di questa giovane cantina a Provaglio d’Iseo - presenta un Franciacorta Demis Sec “un po' sale e un po' dolce”. 90% Chardonnay, 10% Pinot Nero è un calice brioso, delicato, intrigante nel suo perfetto bilanciamento tra mineralità, sapidità e dolcezza. Profuma di pesca bianca e pera matura, rivelando delicati ricordi di acqua marina, salsedine e cristalli di sale. Perfetto in abbinamento con ostriche e terrine di fegato, oltre ai tradizionali dolci lievitati.

Costa circa 30 euro

Garda DOC Vino Spumante Brut Bulgarini

Dalle Colline moreniche quaternarie di Ponti sul Mincio, Mantova, Bulgarini produce un ottimo spumante denominazione Garda DOC a base di Chardonnay in purezza. Fausto e Virginia Bulgarini sono la realtà di un’azienda dinamica e moderna in cui la passione per il vino si combina felicemente con il territorio. Classica vinificazione in bianco, permanenza sui lieviti per qualche mese e successiva rifermentazione in autoclave con il metodo Martinotti per 3 mesi. Ottimo come aperitivo è un vino delicato, fresco dalle tonalità giallo paglierino e una bollicina cremosa e persistente. Profumo intenso, con note fruttate, ricordano la pera, la mela verde, gli agrumi. Con Montanara napoletana che profuma di foglie di basilico.

Costa circa 10 euro

Malvasia FLÔR 2021 Aganis

FLÔR “fiore” in friulano è un vino dai profumi intensi di frutta tropicale, mughetto, pesca bianca e spezie mediterranee, un omaggio a un paesaggio unico e lussureggiante. I vigneti, circa 22 ettari, sono circondati da boschi in un territorio ai piedi delle Alpi Giulie, a ridosso dei Colli Orientali ricco di biodiversità. Vino di grande armonia, profumato, secco, vibrante, dal frutto dolce e un finale quasi balsamico. Con formaggi locali, torte salate con verdure e mozzarella, pane nero, burro e alici.

Costa 15 euro

Trento Doc Michei Extra Brut Metodo Classico J. Hofstätter

Martin Foradori Hofstätter torna in Trentino e con l'acquisizione di Maso Michei, la tenuta situata alla fine della Valle di Ronchi sopra alla cittadina di Ala, ha scelto di produrre un metodo classico di montagna. Il Maso Michei si trova in alta quota, in un paesaggio alpino che esprime tutta la forza delle vette che ne fanno da cornice. Un terroir eccezionale e un clima unico che contribuisce a vini dal carattere inconfondibile. L’affinamento di 48 mesi ne completa il profilo organolettico arricchendo il calice di eleganza, cremosità, persistenza. Lievi note burrose lasciano spazio a nuance di agrumi, erbe aromatiche, cedro candito. Con gamberi in tempura, con la più tipica merenda tirolese - Graukäse, Kaminwurz e sottaceti -, con un’insalata pantesca.

Costa 26 euro

Adnkronos - Vendemmie