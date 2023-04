Calo natalità in Italia, polemica tra ministro Lollobrigida e Pd

Polemica tra il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, di Fratelli d'Italia, e l'opposizione - con la segretaria del Pd Elly Schlein in testa - dopo le sue parole sul calo della natalità in Italia. "Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica: gli italiani fanno meno figli e li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada", ha detto Lollobrigida.

"Sono parole indegne da parte di chi ricopre il ruolo di ministro, che ci riportano agli anni '30 e vengono dette, per altro, nel giorno in cui il presidente Mattarella è in visita ad Auschwitz", ha replicato Schlein aggiungendo: "Hanno il sapore del suprematismo bianco".