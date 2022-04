Caltagirone Editore, da assemblea ok a bilancio e dividendo

L'assemblea degli azionisti di Caltagirone Editore ha approvato all'unanimità il bilancio chiuso il 31 dicembre 2021. Via libera anche alla distribuzione di un dividendo da 3 centesimi di euro per azione. Dall'assemblea, presieduta da Azzurra Caltagirone, è giunto inoltre il voto favorevole al secondo punto all'ordine del giorno, la relazione sulla politica di remunerazione.

L'esercizio 2021 si è chiuso con un utile netto di 28,73 milioni di euro in forte aumento rispetto al risultato negativo di 44,3 milioni del 2020 che però risentiva della svalutazione di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 57,4 milioni. I conti 2021 registrano inoltre ricavi operativi per 122,7 milioni, in aumento del 2,3%.