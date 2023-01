Calvaria, il nuovo videogioco cripto

È recente l’annuncio del prossimo rilascio sul mercato del videogioco cripto play-to-earn Calvaria. Il token associato, RIA, è già disponibile e, stando alla roadmap preparata dagli sviluppatori, presto dovrebbe sbarcare su KuCoin, Gate.io e XT. L’obiettivo del prodotto è gettare un ponte tra la sponda reale e quella on chain dell’esperienza videoludica, con gli utenti che potranno giocare non solo da Pc, ma anche da iPhone e dispositivi Android. Non è tutto: insieme al lancio di Calvaria dovrebbe infatti arrivare anche un marketplace NFT dedicato.