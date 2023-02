Calzedonia, in 2022 fatturato supera 3 mld (+21,6%)

Nel 2022 il fatturato del Gruppo Calzedonia cresce a doppia cifra e raggiunge i 3.047 milioni di euro con un aumento del +21,6% a cambi correnti (+20,2% a cambi costanti) rispetto ai 2.505 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Aumenta la quota di fatturato estero che si assesta su 58,5%. Anche nel 2022 il Gruppo ha investito fortemente sulle infrastrutture tecnologiche e digitali con l’obiettivo di integrare sinergicamente rete di punti vendita e vendita on-line, al fine di offrire al consumatore un ampio ventaglio di alternative di acquisto adatte ai diversi contesti locali.

Prosegue lo sviluppo di punti vendita sia all’estero che in Italia: nel corso dell'esercizio il saldo delle aperture evidenzia un incremento di 252 nuovi punti vendita, dei quali 196 all’estero. Al 31.12.2022 operavano con i marchi del Gruppo un totale di 5.328 punti vendita, di cui 3.484 all'estero e 1.844 in Italia. Investimenti per circa 280 milioni di Euro sia sul fronte commerciale, potenziando e rinnovando il canale retail integrandolo sempre più al canale e-commerce, che sul fronte logistico e produttivo con investimenti in tecnologie all’avanguardia per mantenere sempre innovativi gli stabilimenti del Gruppo.

Nel 2022 il Gruppo ha ripreso il percorso di crescita e consolidamento all’estero con importanti aperture negli Stati Uniti, Francia, Spagna e Brasile. Presente in 56 paesi, il Gruppo intende perseguire una politica di consolidamento nei principali mercati europei; proseguono, nello stesso tempo, le aperture nel mercato statunitense e in altri paesi del Sud America. In Italia, nel corso dell’anno sono stati inaugurati 8 nuovi punti vendita Atelier Emé e 3 Signorvino; entrambi i brand hanno conseguito importanti crescite grazie ad un ritornato desiderio alla socialità e alla convivialità.

Nel 2023 Signorvino sbarcherà per la prima volta all’estero con l’apertura di un bellissimo punto vendita nel cuore di Parigi. Falconeri ha riportato eccellenti risultati nelle vendite e punta a rafforzare la sua presenza in Italia e all’estero come brand specializzato nella maglieria in cashmere di altissima qualità. Continuerà nel 2023 lo sviluppo di Intimissimi Uomo e proseguirà l'attività di riqualificazione ed ammodernamento dei punti vendita esistenti Calzedonia, Intimissimi e Tezenis.

Sempre nel 2022 è stata acquisita una partecipazione dell’80% nella società Antonio Marras, marchio italiano del pret-à-porter ispirato dal genio creativo dello stilista sardo; l’accordo rappresenta l’ingresso in un mondo di alta esclusività e creatività che si intende affrontare con prudenza e rispetto nella convinzione che l’arte e l’intuito di Antonio Marras, supportati dall’organizzazione del Gruppo, possano dare ottimi frutti. Il Gruppo Calzedonia, membro del 'Fashion Pact', coalizione che raggruppa le più significative realtà del settore moda e tessile affinché insieme si adoperino per un futuro più sostenibile, lavora da tempo, in tutti gli ambiti aziendali, a un sostanziale progetto di miglioramento continuo.