Cambiamenti climatici, dossier Legambiente

Nel mondo oltre il 40% della popolazione vive in contesti di estrema vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Crescono le migrazioni a causa della crisi climatica, entro il 2050 ben 216 milioni di persone potrebbero essere costrette a spostarsi. Alla vigilia della Giornata nazionale della Memoria e dell’Accoglienza del 3 ottobre, Legambiente ha presentato i dati del dossier 'Migranti ambientali, gli impatti della crisi climatica' per ricordare che nel mondo esistono popolazioni e gruppi sociali più fragili, che pagano il prezzo più alto della crisi climatica: persone con limitato accesso a servizi e risorse o che vivono in uno stretto rapporto di sussistenza socioeconomica con il territorio circostante.