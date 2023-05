Cambiamento climatico, l’Emilia Romagna in ginocchio per un’alluvione

Le immagini dall'alto sono impressionanti, descrivono le conseguenze dell'alluvione causata in Emilia Romagna dalla pioggia caduta per 48 ore senza soste. I danni prodotti dall'acqua dopo mesi di siccità sono enormi. Il crollo di una casa per lo smottamento del terreno e le esondazioni di un fiume hanno provocato due morti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con ogni mezzo per salvare persone e mettere in sicurezza edifici pubblici e abitazioni.

