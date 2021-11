Cambiamento climatico: quale futuro per il nostro Pianeta?

Adnkronos ed Expleo hanno fatto il punto sul cambiamento climatico

Nella lunga storia della Terra il clima è spesso cambiato seguendo diverse fasi e cicli naturali. Ma il cambiamento climatico a cui assistiamo negli ultimi decenni risulta particolarmente drastico e anomalo, in quanto legato, direttamente o indirettamente, alle attività umane. Viene definito come effetto serra antropico e si va a sommare all'effetto serra naturale, quello secondo cui i diversi gas presenti nell'atmosfera terrestre trattengono in parte il calore solare. Uno dei risultati più evidenti del cambiamento climatico in atto è il manifestarsi di eventi meteorologici e naturali estremi che si ripetono con frequenza e portata sempre maggiore in ogni angolo del mondo.



Un tema di scottante attualità quello del cambiamento climatico e dei possibili rimedi per contenerlo, di cui si è discusso a livello globale nella Cop26, la più recente conferenza sul clima delle Nazioni Unite svoltasi a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021.



Adnkronos ed Expleo hanno fatto il punto sul cambiamento climatico, sulle conseguenze che questo ha sulle nostre vite e sui possibili scenari futuri sia a livello globale che relativamente al nostro Paese, a partire dai dati forniti da diverse fonti. In particolare, per i dati nazionali le fonti di riferimento sono: ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Osservatorio Nazionale Clima Città di Legambiente.



Per i dati internazionali le fonti sono: World Meteorological Organization (WMO), Our World in Data, European Environment Agency (EEA), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Food and Agricolture Organization (FAO).Ma prima di tutto è importante chiarire alcuni concetti fondamentali.



Cosa si intende per cambiamento climatico?

Secondo la definizione fornita dalle Nazioni Unite si intende un cambiamento attribuito direttamente o indirettamente all'attività umana che altera la composizione dell'atmosfera e che si aggiunge alla variabilità del clima osservata su periodi di tempo comparabili.



Cosa si intende con eventi estremi?

I fenomeni naturali che si verificano in una determinata area, in un determinato periodo, con caratteristiche anomale a livello di potenza, durata, luogo ed estensione.