Cambio al vertice della Marina Militare

10 novembre 2025 | 15.12
A bordo della Nave Trieste, a Civitavecchia, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Capo di Stato Maggiore della Marina Militare tra il cedente, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino e l’Ammiraglio di Squadra, Giuseppe Berutti Bergotto. Hanno partecipato alla cerimonia autorità civili, religiose e militari, tra cui il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che, per l’occasione ha tenuto un discorso. Rivolgendosi all’Ammiraglio Credendino ha detto: “Dopo 45 anni di vita dedicata al mare, immagino non sia facile lasciare il timone della Marina Militare che ha guidato con fermezza, unendo tradizione e innovazione. Un percorso caratterizzato da nuovi traguardi in nuovi ambiti quali la dimensione cyber e quella subacquea. Il suo servizio ha avuto sempre come punto di riferimento le persone, sapendo che non bisogna mai trascurare l’aspetto umano dei militari”. Rivolgendosi poi al nuovo Capo di Stato Maggiore, Ammiraglio Berutti Bergotto, il Ministro ha detto: “A lei che oggi prende il comando il mio più sincero augurio per un buon lavoro che sarà fatto anche di scelte non facili che saranno rilevanti non solo per la Marina ma per il Paese. Le affido una forza armata forte, composta da uomini e donne che non sono secondi a nessuno nel mondo”.

Il comunicato della Difesa

