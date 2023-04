Cambio gomme: aumentano le richieste di pneumatici online

Roma, aprile 2023 – Secondo quanto stabilito dalle ultime disposizioni legislative, a partire dal 15 maggio 2023 sarà necessario dotare la propria automobile di gomme estive o quattro stagioni, oppure, in caso contrario, si potrà essere sanzionati con una multa.

In vista del cambio previsto dalla legge, è consigliabile non farsi trovare impreparati: la versione estiva, infatti, dovrà essere mantenuta fino al 15 ottobre 2023, anche se sono comunque previste due finestre di proroga – un mese a partire da maggio, quindi, e uno dopo ottobre – per consentire agli automobilisti di adeguarsi.

Anche in relazione a questa scadenza sono a umentate le richieste di pneumatici, soprattutto sul web, dov’è possibile trovare delle offerte convenienti dal punto di vista economico. Ma il trend positivo per quanto riguarda la vendita di gomme estive si concentra sui canali di acquisto digitali anche perché offrono la comodità di poter comprare in qualunque momento della giornata e molta possibilità di scelta.

A questo proposito, tra gli e-commerce di riferimento nel settore figura Pneumaticidiretti.com, che propone un ampio ventaglio di pneumatici online, tutti contraddistinti da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Sul portale è infatti possibile trovare le gomme dei migliori marchi del settore: è sufficiente affidarsi al motore di ricerca interno e filtrare i risultati in base alle proprie esigenze.

Perché fare il cambio gomme

Il cambio gomme, oltre a essere un obbligo di legge per molte categorie di mezzi, presenta anche dei vantaggi interessanti dal punto di vista della manutenzione del veicolo e della sicurezza sulle strade.

Dal punto di vista legislativo, predisporre gli pneumatici estivi fa sì che si eviti la multa, la quale va da un minimo di 422 euro fino a un massimo di 1.682 euro, comprendente anche il ritiro del libretto di circolazione. Le gomme cosiddette "estive", tuttavia, presentano anche altri aspetti positivi durante la stagione più calda rispetto alla versione invernale, in quanto si caratterizzano per un battistrada più sottile che, quindi, tende a surriscaldarsi meno.

Le gomme disponibili su Pneumatici Diretti, per esempio, appartenendo ai migliori brand, offrono prestazioni elevate e un basso livello di usura. Questa parte così importante del veicolo, infatti, è fondamentale affinché esso raggiunga velocità elevate in tutta sicurezza. Essendo più aderenti all'asfalto, questo tipo di pneumatico permette alla macchina di avere più stabilità e di correre più velocemente sulla strada.

Quali gomme scegliere

Con l'avvicinarsi della stagione estiva è consigliabile montare gomme che si caratterizzano per la mescola dura, la quale tende poi ad ammorbidirsi con l'aumentare delle temperature.

Esse garantiscono una maggior aderenza sul terreno e, pertanto, anche prestazioni migliori, tuttavia è importante tenere in considerazione alcuni elementi. Fra questi rientra il diametro, che occorre conoscere con esattezza, e la tipologia di utilizzo che si intende farne – per esempio se si guida in prevalenza su terreni scoscesi.

Esistono poi altri fattori da tenere in considerazione, a cominciare dal carico massimo consentito, ovvero il massimo dei kg che una gomma può sopportare, le misure esatte, il tipo di guida, il budget che si è disposti a spendere e la presenza dell'etichettatura europea. Quest'ultimo elemento fornisce informazioni utili al guidatore e permette di conoscere meglio le prestazioni della gomma.

