Cambio gomme: pneumatici estivi dal 15 aprile

Sarà possibile montare gli pneumatici estivi in luogo di quelli invernali a partire dal 15 aprile: il termine ultimo per il cambio gomma è il 15 maggio.

Cambio gomme, sostituire i pneumatici invernali con quelli estivi, operazione che sarà possibile effettuare a partire dal 15 aprile. In Italia, durante il periodo invernale è obbligatorio il montaggio di pneumatici estivi (15 novembre - 15 aprile).

Con l’avvicinarsi dell’estate, al fine di aumentare la sicurezza di marcia e diminuire i consumi di carburante, è possibile effettuare il cambio gomme fino al 15 maggio.

Chi monta pneumatici invernali con codice di velocità uguale o superiore rispetto a quelli estivi, potrà provvedere al cambio anche successivamente.

Per il cambio gomme c’è tempo un mese.

E consigliabile prenotare telefonicamente il cambio dal proprio gommista di fiducia, le associazione dei costruttori e dei rivenditori specialisti di pneumatici suggeriscono la prenotazione.

Fabio Bertolotti Direttore di Assogomma ha dichiarato: “Il cambio gomme è particolarmente importante anche perché è l’occasione per controllare l’usura del battistrada, la presenza di tagli e danneggiamenti, nonché ripristinare l’idonea pressione di gonfiaggio unitamente all’equilibratura e convergenza.

Come in inverno l’equipaggiamento invernale offre la migliore sicurezza e comfort di guida, così in estate utilizzare un treno di gomme estive consente una riduzione degli spazi di frenata ed una ottimizzazione dei consumi. Infatti viaggiare con pneumatici sgonfi, oltre a dare luogo a problemi di insicurezza di guida, produce un maggior consumo di carburante con conseguente inutile e proporzionale aumento di emissioni dannose e co2.

Va poi ricordato che l’utilizzo di gomme di classe A o B, rispetto a una gomma di classe E, sia per resistenza a rotolamento che aderenza su bagnato, permette, da un lato di risparmiare carburante e dall’altro di ridurre sensibilmente gli spazi di frenata”.