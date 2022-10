Camera, Boldrini: "Fontana estremista, non può rappresentare interezza Aula"

"Fontana è un estremista, una persona con posizioni radicali sui diritti civili, un filo putiniano mai pentito, e per me non può rappresentare l'interezza della Camera dei deputati. Abbiamo fatto il nome di Maria Cecilia Guerra che è stato sostenuto da Pd e altre componenti ma non da tutta l’opposizione. Sarebbe stato forse meglio, ma se fossimo stati uniti saremmo anche andati alle elezioni insieme". Così all’Adnkronos Laura Boldrini sull'elezione del presidente della Camera.