Camera e Senato, debuttano nuovi deputati e senatori - Video

Primo giorno per gli eletti alla 19esima legislatura a Camera e Senato. In entrambe le aule i primi a tagliare il traguardo sono di Fratelli d'Italia. E anche l'emozione è la stessa. A Montecitorio è la deputata di Fdi Ylenja Lucaselli, classe '76. Anche a Palazzo Madama è di Fratelli d'Italia il primo senatore ad accreditarsi per la nuova legislatura. Nicola Calandrini pochi minuti dopo le 9, orario di apertura degli uffici, già aveva sbrigato tutte le formalità (foto, documenti, varie firme sui moduli) in sala Caduti di Nassirya e ritirato il kit per i nei eletti: regolamento del Senato, Costituzione, Trattati internazionali.