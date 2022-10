Camera e Senato, Letta: "Scheda bianca Pd su voto presidenti"

"L'elezione del presidente della Camera avverrà presumibilmente venerdì mattina e dobbiamo esserci tutti. Sarà la quarta votazione. Al Senato l'attesa è che il presidente venga eletto già domani. Quindi domani Senato e venerdì Camera. Si sentono dire delle voci, non c'è nulla di formalizzato da parte della maggioranza. La logica vuole che come primo approccio noi votiamo scheda bianca per motivi abbastanza evidenti e anche per rispetto nei confronti dell'assemblea". Così Enrico Letta, segretario del Pd, all'assemblea degli eletti dem. "Ovviamente se poi ci saranno mutamenti, cose imponderabili, saremo pronti a riunirci in tempo reale per qualsiasi forma di aggiornamento".

"Il 20-21 ottobre c'è un consiglio europeo molto importante a cui parteciperà l’attuale presidente del Consiglio Draghi. Questo comporterà che verrà evitato che si dia l’incarico a Giorgia Meloni mentre Draghi è a Bruxelles. L’incarico verrà dato dopo il Consiglio Europeo. Questo vuol dire che le consultazioni saranno fatte probabilmente il 20, o il 21 stesso, o il 19", spiega Letta.

Dopo le consultazioni, "ci sarà lo scioglimento della riserva, la presentazione della lista dei ministri, il giuramento e infine il voto di fiducia. Tutto dovrebbe essere concluso entro il 26 ottobre".