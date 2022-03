Camera, in aula la soprano russa e quella ucraina: "Ci vogliamo bene, speriamo nella pace"

In occasione di Montecitorio a porte aperte - Sofiia Chaika, 'orgogliosa del mio popolo che non molla'

Una nota di pace è arrivata oggi dall’Aula della Camera dei deputati. Nella domenica di “Montecitorio a porte aperte”, tradizionale appuntamento di visita dei cittadini, la musica ha lanciato il suo messaggio. Due cantanti, la soprano russa Anna Koshkina e la soprano ucraina Sofiia Chaika, hanno interpretato insieme l’Ave Verum Corpus, di Wolfgang Amadeus Mozart, e lo Stabat Mater di Pergolesi con l’orchestra d’archi del Conservatorio statale di musica “Santa Cecilia” di Roma, diretta dal Maestro Michelangelo Galeati. (VIDEO)

"Sono orgogliosa di essere qua a rappresentare il mio Paese e dire con la musica che vogliamo la pace, essere uniti e abbracciati come abbiamo fatto l'8 marzo. Stiamo sempre insieme, cantiamo insieme, ci vogliamo bene. E' il messaggio che vogliamo trasmettere oggi", ha detto Anna Koshkina.

E, al suo fianco, al centro dell'emiciclo, Sofiia Chaika, ha affermato: "E' un orgoglio essere qua e cantare insieme a ragazzi di popoli diversi. Siamo uniti per la musica, per l'arte. Non ci servono le parole per l'arte. Sono orgogliosa di essere ucraina, del mio popolo che combatte e non molla. Speriamo che finisca presto questa terribile guerra... Tante le vittime...".