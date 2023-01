Camera, online redditi deputati: Tremonti e Soumahoro agli antipodi

Il primo supera 1min e mezzo di euro, il secondo non arriva a 10mila. Meno di 22mila di imponibile per Conte

Giulio Tremonti supera il milione e mezzo di imponibile. Aboubakar Soumahoro non arriva a 10mila. I due deputati sono agli antipodi nelle dichiarazioni dei redditi pubblicate sul sito della Camera e relative al 2022, anno fiscale 2021. Si tratta di dati ancora parziali, mancano diversi deputati a partire dalla premier Giorgia Meloni, e relativi per adesso a Montecitorio e non al Senato.

Tra i dati resi pubblici ci sono quelli del presidente della Camera Lorenzo Fontana: un appartamento con garage a Verona, la comproprietà di altri due appartamenti, uno a Verona e l'altro a Bruxelles, e un imponibile di 98.630 euro. L'ex premier e leader del M5S Giuseppe Conte dichiara un fabbricato a Roma, come abitazione principale, e una vecchia Jaguar del '96. Il suo imponibile è di 21.888 euro. Per il leader del Pd Enrico Letta un imponibile di 388.863 euro un pacchetto di azioni del Publicis groupe di Parigi.

Il leader dei Verdi Angelo Bonelli vanta un appartamento, alcune azioni di Tiscali e Inovio e 77.838 euro di imponibile. Maria Elena Boschi dichiara un appartamento a Roma, una Toyota Yaris del 2021 e 10 azioni della Bcc Valdarno. Il suo imponibile è di 95.311 euro. Un fabbricato di proprietà per Umberto Bossi, con un imponibile di 99.702 euro.

Il leader di Articolo 1 e ex ministro Roberto Speranza dichiara la proprietà di un fabbricato a Potenza e tre a Roma, la comproprietà di un fabbricato a Potenza, una Mercedes classe A del 2010 e un imponibile di 80.684 euro. Tra gli esponenti del Pd, per la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein un imponibile di 88.000 euro.

Nella dichiarazione dei redditi di Aboubakar Saomahoro figura la comproprietà di una abitazione a Roma e un imponibile di 9.150 euro. Per Giulio Tremonti, ex ministro e ora presidente della commissione Esteri, un imponibile di 1.536.797, la proprietà tre fabbricati a Lorenzago di Cadore, di tre terreni a Lorenzago, di due fabbricati a Pavia, di una abitazione a Pavia, l'usufrutto di un fabbricato a Roma, una Jeep grand Cherockee del 2018, una Land Rover Defender del 2006 e alcune azioni della Immobiliare naviglio, di cui è consigliere.