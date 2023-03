Camerette piccole per bambini: idee e consigli

06 marzo 2023 - I metri quadri all’interno delle abitazioni non bastano mai, soprattutto se si hanno dei bambini.

Eppure, le case dell’epoca attuale hanno visto una considerevole riduzione degli spazi, con la conseguente necessità di organizzarli al meglio.

In questo articolo vediamo alcune idee e consigli per rendere ottimale la vivibilità delle camerette piccole per bambini. Un luogo dove bimbi e adolescenti trascorrono una parte importante del proprio tempo, non solo durante le ore del sonno ma anche in quelle dedicate al gioco e allo studio.

Alcune idee salvaspazio

La sfida, quando si arredano delle camerette piccole per bambini, è quella di coniugare praticità, comfort e impatto estetico. Aspetti che nelle soluzioni di design riescono ad andare di pari passo. Vediamo come.

Gli armadi per le camerette piccole per bambini

Oltre al letto, su cui ci soffermeremo più avanti, una componente essenziale nell’organizzazione dello spazio è rappresentata dagli armadi per camerette, la cui definizione si rivela essenziale.

A proporli, diverse aziende tra cui NIDI, storica realtà del Made in Italy specializzata nell’arredamento per bambini: complementi, accessori, colori e tessuti che diventano parte di una narrazione a misura della persona.

Gli armadi si rivelano capaci di accompagnare il bambino in maniera impeccabile nel corso della crescita, complice l’ingombro limitato senza rinunciare a capienza e funzionalità. Grazie alla compattezza spiccata arrivano a occupare uno spazio decisamente minore, senza creare ambienti “morti” e sfruttando persino gli angoli.

Soluzioni inseribili anche all’interno di un soppalco e multi-accessoriabili, ad esempio aggiungendo un tubo appendiabiti polifunzionale o realizzando una mini cabina armadio. L’armadio, predisposto in maniera efficace, agevolerà il bambino nel tenere più in ordine la cameretta.

Letto: quale scegliere?

Il letto è diventato con l’evoluzione dell’interior design non solo il posto in cui dormire, ma anche rilassarsi e trascorrere una parte importante del tempo libero.

È, inoltre, un mobile di per sé piuttosto ingombrante: ecco perché nelle camerette di piccole dimensioni individuare quello giusto è ancora più importante.

Una soluzione molto valida è quella del letto a castello, sviluppato quindi non in orizzontale e in verticale nonché multi-accessoriabile. È infatti possibile predisporre nella parete sottostante sia un altro letto, sia una libreria, una scrivania, delle scale che si rivelano preziosi piani di appoggio.

Soluzioni progettate risparmiando spazio ma senza trovarsi a dover sacrificare gli elementi contenitori: essenziali per custodire giochi, cuscini e biancheria.

Altre opzioni smart per organizzare al meglio la zona letto sono quella di un mobile a ribalta, realizzato in versione sia verticale che orizzontale, oppure il letto scorrevole, dove due letti e scrittoio si trovano a scorrere lungo dei binari a muro predisposti secondo altezze differenti.

Si tratta di idee tutte alquanto efficaci, pratiche e belle, realizzate con la sapienza e l’attenzione che da sempre le realtà come NIDI mettono a disposizione delle famiglie. All’insegna di costanti investimenti nella ricerca e con modelli in grado di assecondare le esigenze del tempo presente.

Il consiglio in più

Un aspetto da non sottovalutare è quello cromatico. Ci sono infatti dei colori che permettono di acquisire una percezione ulteriore, più grande potremmo dire, dello spazio.

In tal senso andranno privilegiate tonalità neutre e chiare, in grado di donare maggiore ampiezza. Da evitare invece i toni scuri senza comunque dover rinunciare a nuances vivaci e allegre. L’ideale per portare una nota divertente nella cameretta dei bambini.

Per maggiori info visitare il sito nidi.it