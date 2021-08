"Cameriera strapagata", Monica Cirinnà si scusa su Twitter

Dopo l'intervista in cui aveva parlato della sua collaboratrice domestica: "Parole errate usate in questo momento difficile"

Monica Cirinnà si scusa via Twitter per le parole usate in un'intervista al Corriere della Sera - che avevano già attirato le critiche dei follower- riferite alla sua collaboratrice domestica. "Quando si sbaglia - scrive la senatrice dem - ci si scusa. Mi scuso quindi per le parole errate usate in questo momento difficile per dire che senza l'aiuto prezioso di una nostra collaboratrice ho avuto difficoltà. La nostra azienda si avvale dell’ottimo lavoro di tanti senza i quali tutto si complica".

"Ero già nei pasticci di mio, nelle ultime settimane. Nei pochi giorni di ferie, cinque per la precisione, sto facendo la lavandaia, l'ortolana, la cuoca. Tutto questo perché la nostra cameriera, strapagata e messa in regola con tutti i contributi Inps, ci ha lasciati da un momento all'altro. Volete sapere il motivo? Mi ha telefonato un pomeriggio e mi ha detto, di punto in bianco: 'Me ne vado perché mi annoio a stare da sola col cane'", aveva detto al Corriere.