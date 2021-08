Camila Giorgi vince il torneo Wta di Montreal

Camila Giorgi ha vinto il torneo Wta 1000 di Montreal. La 29enne di Macerata ha sconfitto oggi in finale la ceca Karolina Pliskova, testa di serie numero 4, per 6-3, 7-5 in 1h40'. Giorgi, per la prima volta in finale in un torneo 1000, salirà dalla 74esima alla 34esima posizione del ranking Wta.

La svolta del primo set è maturata tra il sesto e il settimo game. Prima l'azzurra ha salvato una palla break conquistando il 3-3, poi ha strappato la battuta all'avversaria mettendo la freccia (4-3) e chiudendo il parziale con un nuovo break (6-3). Nel secondo set, con la tensione alle stelle, Giorgi ha provato ad allungare (3-1) prima di cedere il servizio con 2 doppi falli (3-2). Equilibrio fino al 12esimo game, con l'allungo decisivo dell'italiana: vittoria e lacrime di commozione.