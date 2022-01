Camorra, arcivescovo Napoli: "Grazie a Chiesa che non si piega”

"Preti che hanno fatto delle loro parrocchie avamposti credibili e autorevoli in difesa della dignità umana. Che non arretrano dinanzi alla cappa omertosa della sovranità mafiosa". A loro l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha scritto una lettera: una missiva per "uomini e alle donne con le mani sporche di Vangelo. Preti che si sentono chiamare 'sbirri' perché non hanno timore a ricordare che la denuncia è l'altra faccia dell'annuncio".