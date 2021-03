Campania compra vaccino Sputnik, social scatenati su De Luca

La Campania compra il vaccino Sputnik contro il Covid dalla Russia e i social si accendono. L'hashtag #DeLuca, dal nome del governatore campano Vincenzo De Luca, va subito in tendenza e scatena la fantasia del popolo del web tra ironia, critiche, applausi e considerazioni di varia natura sull'accordo raggiunto ancora prima del via libera di Ema e Aifa al vaccino russo.

"Che farà ora De Luca, si inietterà pure Sputnik?", dice un utente su Twitter riferendosi alle polemiche seguite alla decisione del presidente della Campania di essere tra i primi a sottoporsi al vaccino contro il Coronavirus. "Spoiler: oggi pomeriggio De Luca annuncerà l'acquisto Sputnik. A quando la #Campaniexit? Chiedo per emigrare altrove"; "Nasce l'asse De Luca-Putin. La Campania chiude il contratto col fondo russo per Sputnik. La Russia omaggia il Governatore con una matrioska commemorativa a forma di babà"; "La Regione Campania firma un contratto con la società che produce Sputnik. Ora Presidente De Luca avanti tutta con il contratto con Cuba per Soberana"; "Per me uno sputnik con lime e ghiaccio", sono altri commenti ironici che circolano su Twitter.

Ma c'è anche chi elogia De Luca per la sua decisione di anticipare i tempi: "Il presidente della regione Campania ha deciso di muoversi direttamente per la tutela della salute dei cittadini, ecco perché ha chiuso il contratto per acquistare il vaccino anti-Covid Sputnik. Appena arriverà ok di Ema e Aifa si partirà con le vaccinazioni. Bravo De Luca", scrive un utente. In alcuni casi, gli applausi si intrecciano con le critiche al governo: "De Luca che ho sempre criticato quando lo meritava ha fatto bene a comprare Sputnik , d'altra parte abbiamo un governo allo sbando che in un mese non ne ha azzeccata una"; "Il governo dei migliori dorme, la Ue è incapace e il presidente De Luca frega tutti", si legge, sempre su Twitter.

Non mancano ovviamente meme e citazioni delle frasi storiche di De Luca. Una su tutte: "De Luca avrà minacciato Putin con il lanciafiamme".