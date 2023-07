Campania: “Insieme per ricordare l’amico Atos Giorgio Lugni”

Comitato Regionle ASI della Campania in prima linea per l’evento territoriale della Giornata Nazionale dello Sport 2023 dedicata alla memoria di Atos Giorgio Lugni, militare della Scuola di Commissariato di Maddaloni e storico dirigente sportivo casertano.

«Una staffetta per Atos» il nome dell’evento organizzato a Caserta nell’area verde che circonda l’Istituto Tecnico Statale «Michelangelo Buonarroti» che ha visto gareggiare ventitré formazioni – distinte tra società sportive, gruppi sportivi scolastici e gruppi sportivi militari – in una staffetta 4×800.

L’evento, promosso dalla delegazione CONI di Caserta con l’organizzazione tecnica del Comitato Provinciale ASI e la collaborazione del Panathlon Club Caserta «Terra di Lavoro», ha visto la partecipazione delle società affiliate ASI Polisportiva Bellona, Federazione Italiana Camminatori Sportivi, Palextra Forever, Shodò Trentola, Crant Felix ed Ama Club e dei ragazzi dell’Isiss Terra di Lavoro allievi del PCTO svolto con il Comitato Regionale Asi della Campania.

L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno della Scuola di Commissariato Militare di Maddaloni, dell’Ortofrutticola «La Fragola» dei F.lli Amato e del Gtb Market affiliato Despar di Caserta.

“L’ASI conferma la sua presenza e disponibilità in occasione della Giornata Nazionale dello Sport – commenta Nicola Scaringi, presidente regionale – con il suo staff organizzativo e le sue società sportive. È stata una bella occasione per celebrare la nostra passione per lo sport ma anche, e soprattutto, per essere vicini nel ricordo al grande amico Atos Giorgio Lugni”.

