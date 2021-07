Campania zona gialla? De Luca contro Speranza e Figliuolo

Campania zona gialla? Per Vincenzo De Luca, "metà della responsabilità" sarebbe di Roberto Speranza e del commissario Francesco Paolo Figliuolo. Nel corso di una diretta su Facebook, il presidente della regione torna ad attaccare il ministero della Salute e la struttura commissariale per i ritardi sui vaccini.

"Per tutti i mesi di maggio e giugno, cioè nel momento di grande impegno dei cittadini nella campagna di vaccinazione, la Regione Campania è stata quella che riceveva meno vaccini di tutte le Regioni d'Italia, una vergogna oltre che un atto di irresponsabilità. Avrebbero dovuto inviare per tempo i vaccini, per la semplice ragione che la Campania è la regione con la più alta densità abitativa in Italia. Qualunque Ministero della Salute o commissario responsabile avrebbe provveduto a fare un lavoro di prevenzione, non lo hanno fatto. Siccome vedo che si parla di zone gialle, se dovessero immaginare zone gialle la metà della responsabilità è di questi signori che se ne sono infischiati delle condizioni oggettive della popolazione campana", rimarca De Luca.

"Mi auguro ovviamente che non arriviamo a nuove zone gialle - aggiunge De Luca - e mi auguro ovviamente che si ragioni, prima e più che sul numero di positivi, sulla quantità di posti letto occupati negli ospedali e nelle terapie intensive, perché ad oggi è vero che abbiamo un numero elevato di positivi ma non abbiamo una ricaduta in termini di occupazione degli ospedali e delle terapie intensive. Credo che verrà in Campania nei prossimi giorni il sottosegretario Andrea Costa, esprimeremo anche a lui queste nostre valutazioni pesantemente critiche sulla mancanza di correttezza e di capacità di prevenzione da parte del Ministero della salute e da parte del commissario".

De Luca fa poi il punto sulla campagna vaccinale: "Entro il 20 luglio in Campania arriviamo a 6 milioni di vaccinazioni e a 2,6 milioni di seconde dosi. Entro il 31 luglio arriveremo a somministrare 3 milioni di doppie dosi, quindi entro questo mese avremo 3 milioni di nostri concittadini immunizzati. L'obiettivo che abbiamo è il seguente: fra agosto e fine settembre puntiamo ad avere 4 milioni di cittadini immunizzati con la doppia dose, entro la prima decade di ottobre arriviamo a 4,6 milioni di cittadini immunizzati, che è l'obiettivo che abbiamo in Campania per arrivare a un'immunità di gregge. Questo è il piano di lavoro nel quale siamo impegnati".

"Ieri - prosegue - abbiamo avuto un risultato importante di vaccinazioni, 66mila somministrazioni. C'era stato un calo nei giorni precedenti. I numeri partono da una media di 50mila vaccinazioni al giorno. Credo che stiamo procedendo in maniera tranquilla e sulla base del nostro programma, quindi da questo punto di vista mi sento di rasserenare i nostri concittadini, al netto delle varianti, ma avere per fine settembre 4 milioni di cittadini campani con la doppia vaccinazione è un dato importante che ci deve dare serenità".

Il governatore campano auspica inoltre "che il Governo chiarisca le vicende relative al green pass. Noi in Campania abbiamo realizzato la tessera di vaccinazione che diamo a chi ha fatto la seconda dose. Quando si parla di green pass a livello nazionale, le notizie che vengono dall'app del Governo sono le notizie che danno le Regioni al Governo, mica ce le ha il Ministero della Salute. Quindi sarebbe bene chiarire anche il valore delle app e delle carte di vaccinazione e quant'altro". "Credo di aver capito - evidenzia De Luca - che il Governo deve fare una norma legislativa ad hoc su richiesta del garante della privacy, non ho capito molto ma mi auguro che ci sia un chiarimento definitivo anche da questo punto di vista".