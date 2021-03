Campania zona rossa da lunedì 8 marzo, ordinanza di Speranza

(Adnkronos)

Campania in zona rossa da lunedì 8 marzo. Friuli Venezia Giulia e Veneto in zona arancione. Lo prevedono le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati relativi all'epidemia di coronavirus e delle indicazioni della Cabina di regia. Misure più rigide, regole e divieti entreranno in vigore dall'inizio della prossima settimana con l'obiettivo di arginare il contagio e contrastare le varianti covid.

La Campania archivia una giornata con 2.842 contagi e 13 decessi. Il tasso di positività nella regione è dell'11,22%. "Come era ampiamente prevedibile ormai siamo in zona rossa perché questo livello di contagio non si può più reggere, perché la ricaduta sulla rete ospedaliera diventa grande e alla lunga insostenibile", ha detto il governatore De Luca. "Abbiamo già oggi un appesantimento della situazione negli ospedali, in particolare al Cardarelli. E' evidente che bisogna prendere misure eccezionali", ha aggiunto.

Il Veneto arriva in zona arancione mentre registra 1.505 nuovi contagi e 25 morti. Siamo zona arancione. Il dato fa comprendere quanto corra velocemente l'infezione. Le proiezioni sono preoccupant. Siamo davanti ad una mutazione del virus che è dal 43% al 100% più contagioso. Speriamo sia l'ultima", le parole del governatore Luca Zaia.

Per il Friuli Venezia Giulia, il passaggio dal giallo alla zona arancione si concretizza mentre vengono registrati 12 morti e 823 nuovi contagi. "L'ingresso in zona arancione dall'8 marzo -dice il governatore Massimiliano Fedriga - è riconducibile non tanto all'indice Rt quanto al repentino e vistoso aumento dei contagi nel nostro territorio regionale che ci colloca a rischio alto". Ancora domani e domenica, spiega una nota, le sole aree delle ex province di Trieste e Pordenone permarranno gialle; da lunedì tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia sarà pertanto zona arancione, con didattica a distanza per le scuole medie, superiori e università.