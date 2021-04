Campania zona rossa, De Luca: "Criteri demenziali"

"In queste ore si deciderà per l'ennesima volta il colore delle zone, rosse, arancioni o gialle, ma dobbiamo sapere che alcuni dei criteri scelti dal Comitato tecnico scientifico sono demenziali". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

"I due elementi che misurano la gravità del contagio - ha spiegato De Luca - sono l'occupazione delle terapie intensive e il numero delle persone decedute per Covid. Rispetto a questi due parametri la Campania è all'avanguardia in Italia. Tuttavia c'è un altro parametro, l'Rt: stiamo parlando di demenzialità pura, si prenderanno decisioni sulla base di questi criteri demenziali".

De Luca ha ricordato che in Campania "abbiamo un'occupazione delle terapie intensive al 26% mentre l'Emilia Romagna al 48%, il Friuli al 46%, il Lazio al 42%, la Lombardia al 60%, le Marche al 57%, il Piemonte al 59%. I posti di degenza ospedaliera occupati in Campania sono al 37%, in Emilia 49%, Friuli 47%, Lazio 50%, Lombardia 48%, Marche 56%, Piemonte 67%. E ci diranno che la Campania è in zona rossa".