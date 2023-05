Campiello Junior, Nicola Cinquetti e Davide Rigiani vincono la seconda edizione

Sono due i vincitori del Premio Campiello Junior di quest'anno come sono due le categorie che hanno caratterizzato questa seconda edizione. Il riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello, Pirelli e la Fondazione Pirelli per opere italiane di narrativa e poesia scritte per ragazzi è stato vinto da Nicola Cinquetti, con il libro "L'incredibile notte di Billy Bologna" (Edizioni Lapis) nella categoria 7-10 anni e da Davide Rigiani, con il libro "Il Tullio e l'eolao più stranissimo di tutto il Canton Ticino" (Minimum Fax) per la categoria 11-14 anni.

I libri premiati, annunciati oggi nel corso di un evento presso il Teatro Franco Parenti di Milano - che si è poi concluso presso la Fondazione Pirelli per motivi di sicurezza dopo l'esplosione di un incendio nei pressi del teatro - hanno ottenuto rispettivamente 59 voti su 115 e 44 su 108 inviati dalle due Giurie Popolari dedicate, composte da ragazzi dell’ultimo anno delle scuole primarie e del triennio delle scuole secondarie di primo grado. I vincitori saranno celebrati a settembre durante la Cerimonia di Premiazione del Campiello 2023.

Per la categoria 7-10 anni, Nadia Terranova con il libro "Il cortile delle sette fate" (Ugo Guanda Editore) ha ottenuto 37 voti, mentre Carlo Marconi con il libro "Poesie del camminare" (Edizioni Lapis) ne ha ricevuti 19 voti. Per la categoria 11-14 anni, invece, Lilith Moscon con il libro "Bestiario familiare" (Topipittori) si aggiudica 35 voti, mentre Ilaria Rigoli con il libro "A rifare il mondo" (Bompiani) ne ha ottenuti 29.

La finale, condotta da Massimo Polidoro, giornalista, scrittore e divulgatore scientifico, è stata accompagnata dalle letture dell'attrice teatrale Emilia Tiburzi. Sono intervenuti inoltre Mariacristina Gribaudi, Presidente del Comitato di Gestione del Premo Campiello e Antonio Calabrò, Direttore della Fondazione Pirelli.

Protagonisti della mattinata sono stati gli autori finalisti delle due categorie in gara e alcuni componenti della Giuria di Selezione del Premio: lo scrittore Roberto Piumini, Presidente di Giuria, e Martino Negri, docente di Letteratura per l’infanzia e Didattica della letteratura all’Università degli studi di Milano-Bicocca.

Mariacristina Gribaudi, presidente del Comitato di Gestione del Premo Campiello, ha dichiarato: "Siamo molto felici ed orgogliosi di aver rinnovato anche quest’anno la collaborazione con Pirelli e con la Fondazione Pirelli nell’organizzazione della seconda edizione del Campiello Junior, scegliendo di dare il giusto spazio a due diverse categorie di piccoli lettori che hanno esigenze formative diverse e a cui vanno rivolti messaggi specifici. Un’occasione per sottolineare l’importanza della lettura che stimola la creatività dei nostri ragazzi e contribuisce alla loro istruzione. Come imprenditori conosciamo bene il valore della cultura nell’affrontare le sfide quotidiane e siamo certi che faccia parte di un percorso di crescita che parte fin dalla più tenera età e in cui la letteratura si ritaglia un ruolo fondamentale".

Roberto Piumini, presidente della Giuria di Selezione, ha aggiunto: "La lettura delle storie è riconosciuta tra le esperienze più costruttive e arricchenti della persona. In modo speciale per bambini e ragazzi, la lettura di storie, di storie ben scritte ancora di più, fonda la libertà di conoscenza, la memoria accogliente del sé e dell’altro: forma, in altre parole, la "scena conversativa", il teatro della civiltà. Le iniziative della società, della scuola, dell’editoria, dei premi come il Campiello Junior, che danno spazi e materia alla lettura, ampliandola come quest’anno alla poesia, con i suoi vantaggi di oralità, fanno, come si suol dire, la cosa giusta".

Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli, ha concluso: "Il futuro che ci aspetta sarà raccontato da storie diverse, da parole nuove, da poeti e scrittori che devono oggi trovare nutrimento per la loro immaginazione. La Fondazione Pirelli da sempre cerca di contribuire alla costruzione di un mondo dove creatività, immaginazione e impegno sociale e civile siano valorizzati al meglio. Il Premio Campiello Junior rappresenta per noi un seme virtuoso, che rende protagonisti le ragazze e i ragazzi che leggono e che amano scoprire nuovi mondi. I libri vincitori di questa edizione sono stati scelti da loro, e questo li rende ancora più preziosi ai nostri occhi. Si ripete sempre che la lettura è importante, e lo è. Vedendo l’entusiasmo dei tanti giovani coinvolti dal Premio Campiello Junior mi piace ricordare anche un altro valore aggiunto dalla lettura: la felicità. La semplice gioia tranquilla di passare del tempo immersi in un libro è uno degli scopi più nobili della lettura. Vorrei ringraziare il Presidente della giuria del Campiello Junior, Roberto Piumini, per il contributo straordinario che ha voluto dare al premio, con generosità e competenza. Ci mancherà molto nelle conversazioni che abbiamo avuto il privilegio di condividere in questi due anni, ma continueremo a leggere e a far leggere i suoi libri e a coinvolgerlo nella missione che il Premio Campiello Junior si è dato: aiutare le ragazze e i ragazzi a trovare bei libri, e a leggerli con felicità".