Dopo il primo campionato Regionale Under 13 del 19 u.s. ieri a Rescaldina (MI) si è svolta la gara di Karate per il Campionato Regionale Lombardia Over 13 che ha visto la partecipazione di oltre 250 atleti, grandi emozioni per i 25 atleti dello sport diversamente abili, che hanno regalato gioia e continui applausi. “Tutti i ragazzi sono saliti sul gradino più alto del podio a pari merito”, ha spiegato il M. Alfredo Cherubino, Presidente ASI Mantova. “Come sempre all’inizio dell’evento, alla presenza del Sindaco e Assessore allo Sport della città di Rescaldina si è ringraziato il nostro Presidente Claudio Barbaro e l’Ente per la collaborazione”.

