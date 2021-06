Probabile reazione alla scoperta di un migliaio di tombe anonime nelle ex scuole per nativi gestite dalla Chiesa nel Paese

Altre due chiese sono state date alle fiamme in Canada. Salgono così a quattro gli edifici di culto bruciati da ignoti come probabile reazione alla scoperta di un migliaio di tombe anonime nelle ex scuole per nativi gestite dalla Chiesa nel Paese.