Canale Suez, Ever Given liberata: il video

La Ever Given, la portacontainer che da martedì ha bloccato il Canale di Suez, è stata disincagliata grazie all'alta marea ed è quasi pronta per la navigazione. La nave è stata "rimessa a galla con successo alle 4:30" di questa mattina, ha annunciato il trasporto marittimo Inchcape Shipping e, secondo quanto scrive il Daily News Egypt, la navigazione nel Canale di Suez potrà riprendere appena la portacontainer sarà completamente a galla e diretta verso la zona dei Laghi amari per i controlli tecnici.

Video diffusi online mostrano la portacontainer raddrizzata all'80%, in attesa che il livello dell'acqua raggiunga il massimo di due metri necessari per consentire di riposizionare la gigantesca nave in parallelo con le sponde del Canale.

#EVERGIVEN course was modified by 80%. The maneuvers are scheduled to be resumed again once water level rises to 2 meters as of 11:30 AM, allowing the ship's course to be completely modified to be in the middle of the #suezcanel#SuezCrisis pic.twitter.com/QgXEofuIRF