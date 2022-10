Canali apre flagship in Madison Avenue a New York

Canali ha aperto un nuovo flagship store in Madison Avenue che mira a portare agli acquirenti di New York un assaggio del lusso maschile italiano. Per questa apertura Canali crea un nuovo concept di lifestyle trasformando la boutique in un luogo di condivisione e interazione con il pubblico e in uno spazio di fusione tra arte e moda con l’installazione all’interno della boutique di opere selezionate dal progetto 'Untitles Views' delle artiste Sara Goldschmied & Eleonora Chiari. Un gioco di contrasti caratterizza i diversi arredi. L'uso di superfici curve si alterna a forme squadrate. Superfici minerali come il marmo Cipollino sono proposte in due diverse finiture abbinate tra loro. L'uso di dettagli in legno con intricate geometrie interne o di finiture metalliche aggiungono raffinatezza.

I rivestimenti in pietra, come i pavimenti in pietra Serena, che ricordano i cortili privati italiani, sono sottoposti a processi e lavorazioni altamente specializzate per ridurre gli sprechi e i consumi energetici. Parallelamente la prima installazione firmata da Goldschmied & Chiari è stata allestita sulle vetrine di Madison Avenue, come tappa iniziale per giungere alla scoperta delle tre opere allestite all’interno e con l’intento di creare fin dall’ingresso in boutique un percorso immersivo con il cliente e un dialogo con lo stile del brand. Dagli scaffali curati al bar e alla lounge, il flagship in Madison Avenue diventa una destinazione di benvenuto. L'area dedicata al servizio Me by Canali e ai servizi vip è centrale alle dinamiche del negozio. Concepita come uno spazio ibrido tra una boutique e un'elegante casa milanese, diventa il crocevia che unisce le caratteristiche più importanti del marchio: italianità, lusso e artigianalità.

Le pareti in legno sono caratterizzate da un motivo metallico applicato a mano che richiama le cuciture sartoriali e permettono di appendere opere d'arte, curate per ospitare opere di importanti artisti italiani contemporanei. I tappeti di lana sono tessuti a mano. La presentazione complessiva di dettagli curati rispecchia il design sofisticato degli oggetti che decorano l’ambiente, conferendo modernità al concetto unico ed evoluto della boutique Canali pensato e sviluppato dagli architetti di Park Associati. Gli Stati Uniti sono un mercato essenziale per Canali e un punto focale della sua strategia commerciale internazionale. Il nuovo store concept con debutto a New York sarà esteso alle future aperture delle boutique Canali in tutto il mondo.