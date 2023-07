Canali lancia 'Care', progetto sostenibilità

Canali, storico brand italiano dell’abbigliamento maschile, ha deciso di ricondurre tutte le iniziative di sostenibilità si chiama 'Care', sostantivo che in inglese esprime il concetto del 'prendersi cura'. “Per noi ha un valore particolare - sostiene Stefano Canali, presidente e ceo Canali Group -. perché unisce le prime due lettere del nostro nome - Canali - con Re, una sillaba semplice ma tenace che ricorre nei nostri valori e negli impegni presenti e futuri" .

Il gruppo ha stilato un rigido codice etico a tutela dell’integrità morale e del fattore umano, e ha creato un comitato sostenibilità costantemente al lavoro per ridurre consumi ed emissioni. "Dietro alla scelta di restare a qualsiasi costo Made in Italy c’è un senso di responsibility - spiega il marachio - il sentimento forte di appartenenza a un territorio, la volontà di tutelare le condizioni di lavoro delle persone, ma anche la più semplice risposta a un’esigenza di qualità che oggi evolve in un concetto più esteso di sostenibilità: produrre infatti in Italia, a partire da materie prime eccellenti, un capo con caratteristiche sartoriali ne assicura una maggiore longevità".

Canali ha deciso di fare un passo ulteriore, misurando la propria impronta ambientale, sia a livello di organizzazione (Oef) che di prodotto (Pef), considerando quindi non solo il cuore pulsante delle operazioni, ma anche le materie prime e tutta la logistica, individuando aree virtuose e di miglioramento. Un approccio rigoroso, quantitativo, disciplinato da un organismo sovranazionale (Unione Europea), che rappresenta il punto zero perfetto per stabilire dove e come implementare azioni e strategie mirate ed efficaci. La mappatura e certificazione ha richiesto quasi due anni di lavoro. La collezione a/i 2023 offre già un primissimo assaggio.