Cancel Culture, Augias: "Stop studi classici? Fanatismi imbarazzanti, si trovi giusta via"

"Sono davvero in imbarazzo nel commentare questi fanatismi Si è passati velocemente da un eccesso ad un altro. Da quello di poter lanciare gli epiteti più insultanti alle persone, a quello in cui i riferimenti certificati della storia sono diventati offensivi". Così Corrado Augias commenta all'Adnkronos la notizia della Howard University di Washington, che ha deciso di smantellare il dipartimento degli studi classici perché considerati 'suprematisti'. "Riusciremo mai a trovare una giusta via di mezzo? Non lo so davvero", ha aggiunto.