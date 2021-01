Cancellata l'edizione 2021 del Salone di Detroit

(Adnkronos Motori)

L'edizione 2021 del salone dell'auto di Detroit, in precedenza già rinviata a causa della pandemia di Covid-19, è stata definitivamente cancellata. Gli organizzatori hanno dichiarato ieri che l'evento sarà sostituito da una manifestazione all'aperto denominata Motor Bella che si terrà sul circuito M1 Concourse a Pontiac nel Michigan, a nord di Detroit dal 21 al 26 settembre. Mentre molti dettagli devono ancora essere elaborati gli organizzatori hanno anticipato che nel corso della manifestazione verranno presentati nuovi veicoli e si terranno eventi che tipicamente si svolgono in un salone automobilistico tradizionale, anche se su scala minore. Non è poi stato confermato se il nuovo format diverrà permanente o se è previsto per il futuro il ritorno ad un salone dell'auto tradizionale a partire dall'autunno del 2022. "La pandemia ha causato cambiamenti nella nostra società e nel mondo in modi mai immaginati prima, e tutti noi dovremmo cercare nuove vie e soluzioni altamente creative per fare business", ha precisato il Direttore Esecutivo Rod Alberts.

"Questo nuovo evento cattura questo spirito creativo". Fornirà nuove esperienze di mobilità e approcci sempre più innovativi per attingere all'industria e ai suoi prodotti". Alberts ha dichiarato che i partecipanti possono aspettarsi, grazie al nuovo format dell'evento, un'esperienza multisensoriale. "Questa sede all'aperto, con attività adrenaliniche in pista e una serie completa di mostre OEM e tecnologiche, offrirà le viste, i suoni e persino l'odore di tutto ciò che il nuovo mondo della mobilità ha da offrire". Mentre i saloni dell'auto in tutto il mondo vengono rivisitati e continueranno a farlo sulla scia della pandemia, NAIAS aveva già da tempo rivisitato la sua posizione. "Mentre i saloni dell'auto rimangono una piattaforma importante per promuovere nuove innovazioni in materia di mobilità e per aiutare le persone a prendere importanti decisioni sull'acquisto di veicoli, il modello tradizionale di salone dell'auto sta cambiando", ha concluso Alberts. "Non possiamo ignorare le gravi perturbazioni causate dalla pandemia e l'impatto che ha avuto sui budget. Come tale, forniremo un'esperienza straordinaria ai media, all'industria automobilistica e al pubblico in modo economicamente vantaggioso".