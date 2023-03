Cani e gatti a confronto

Dopo gli studi su quali siano le razze di cane e di gatti più intelligenti, era inevitabile una riflessione su quale dei due animali sia più smart: la scienza se lo chiede da anni e una risposta c'é: sono intelligenti entrambi ma in modi diversi e difficilmente comparabili. Uno degli studi più recenti sul tema, pubblicato sulla rivista Frontiers in Neuroanatomy, ha analizzato le fattezze dei cervelli dei carnivori e appurato che i cani hanno il doppio nei neuroni dei gatti. Ma secondo alcuni scienziati, il numero di neuroni non è sinonimo di intelligenza, così come non lo è la grandezza del cervello.