Cannabis, domani conferenza M5S su regolamentazione e ‘modello Canada’

Domani nella sala conferenze di Palazzo Theodoli Bianchelli, in piazza del Parlamento a Roma, si terrà l’incontro ‘Regolamentazione Cannabis – Il modello Canada’ organizzato dal M5S. All’evento, che avrà inizio alle 15 e proseguirà fino alle 19 e che potrà essere seguito anche tramite diretta Facebook, interverrà tra gli altri il capogruppo del M5S alla Camera, Davide Crippa.

Previsti interventi di Mario Perantoni, presidente della II Commissione Giustizia, Antonio De Luca, portavoce Movimento 5 Stelle all’Ars, Ferdinando Ofria, professore dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina, Lorenzo Calvi, medico chirurgo e fitoterapeuta e Fabrizio Dentini, giornalista e scrittore, autore di testi e indagini sul tema cannabis. Il convegno sarà moderato da Caterina Licatini, della Commissione Difesa e del M5S alla Camera.

"L’esempio della cannabis legale in Canada smonta i pregiudizi che in Italia ostacolano da anni i diritti e la sicurezza dei consumatori", dice Licatini.

"Le motivazioni alla base della legalizzazione canadese nel 2018 parlano chiaro, - spiega Licatini - e non consistono solo nella lotta alla criminalità e nell’allontanamento dei cittadini dai traffici illeciti, obiettivi pur sempre primari. Lo scopo del Canada è stato soprattutto quello di scoraggiare il consumo da parte dei più giovani, tramite un percorso incominciato già negli anni ’70 con la creazione di un’apposita Commissione e culminato nel 2018 con il superamento del proibizionismo. In quest’ottica, il Canada sta già ottenendo importanti risultati e benefici".

"La tutela dei ragazzi deve essere bussola della buona politica: sappiamo che tutte le sostanze (dalle droghe all’alcol) possono essere dannose per i giovanissimi, ma alimentare la retorica delle droghe tutte uguali è controproducente, non spiega ai ragazzi come stanno le cose e li induce a ridurre la loro percezione del rischio, a non distinguere le sostanze veramente pesanti e mortali che circolano nelle nostre piazze. La mia proposta di legge ha contribuito al testo base che ha già l’OK della Commissione Giustizia, dobbiamo accelerare l’iter e garantire una legge in linea con la volontà delle migliaia di cittadini che con il referendum hanno lanciato un chiaro messaggio. Il M5S lavora deciso su questo fronte", conclude Licatini.