Cannabis: Licatini (M5S), 'bene parole Conte, lavoriamo più compatti per legalizzazione'

“Siamo contenti che il presidente Conte si sia finalmente espresso in modo esplicito e favorevole sul tema della cannabis legale, riconoscendo il relativo referendum come coerente con gli obiettivi del Movimento 5 Stelle”. Lo dichiara la deputata Caterina Licatini (M5S), prima firmataria della proposta di legge sulla legalizzazione della coltivazione domestica di cannabis.

“Il Movimento conduce da tempo questa battaglia, e io ne ho fatto anche un personale impegno con la mia pdl in Commissione Giustizia. Con le ultime dichiarazioni - sottolinea - confermiamo che l’impegno su questo fronte prosegue con maggiore forza e unità. Lavoriamo in Parlamento per l'approvazione di una legge attesa da tempo e in grado di interpretare la volontà popolare".