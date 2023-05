Cannes, Harrison Ford commosso per Palma d'onore

La star di Indiana Jones, Harrison Ford, si è detto "profondamente commosso e lusingato" di ricevere ieri sera la Palma d'Oro onoraria al Festival di Cannes. L'attore 80enne era presente per la première di 'Indiana Jones e il quadrante del destino'. Ford ha confessato che il famoso archeologo, interpretato per la prima volta nel 1981 nel film 'I predatori dell'arca perduta', è stato una "gran parte" della sua vita, "ma non tutta la sua vita", ha specificato poi ringraziando sua moglie Calista Flockhart (famosa per la serie Ally McBeal) per aver sostenuto la sua passione e i suoi sogni.

"Dicono che quando stai per morire vedi tutta la tua vita passarti davanti agli occhi - ha detto Ford in lacrime dopo che è stato mostrato al pubblico un reel della sua carriera prima dell'inizio del film -. E ho appena visto la mia vita passarmi davanti agli occhi". Ha continuato poi rivolgendosi direttamente al pubblico: "Avete dato alla mia vita scopo e significato e vi sono grato per questo. Così grato che ho avuto l'opportunità di lavorare con altri come Phoebe e Mads", ha detto riferendosi a Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, co-star del nuovo film. "Sono profondamente commosso da questo onore e lusingato - ha concluso -, ma c'è un film che dovete vedere. Quindi lasciate che mi tolga dai piedi".