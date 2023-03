Cannizzo Gianpaolo dentista Milano: rinnovato lo studio del dentista dei vip

Il punto di riferimento per l’estetica dentale a Milano si rifà il look per diventare ancora più accogliente per i suoi pazienti

Milano, 29 Marzo 2023 - È il dentista dei record per numero di soubrette, calciatori e personaggi dello spettacolo e politici che si sono seduti nel suo ambulatorio. Il dentista Gianpaolo Cannizzo ora rinnova completamente lo studio all’insegna dell’ospitalità del paziente e del suo comfort: “Anche dal dentista si deve trovare un luogo accogliente nel quale nulla è lasciato al caso”, spiega il Dr. Cannizzo dell’omonimo studio dentistico a Milano.

Nuovo lifting e nuovi ambienti per lo studio dentistico più amato di Milano. Il dentista dei Vip, Gianpaolo Cannizzo, riammoderna l’ambulatorio e si prepara ad offrire il meglio della tecnologia odontoiatrica combinata a nuovi spazi adibiti al comfort del paziente.

“Ho sempre cercato di migliorarmi e di migliorare l’offerta che potevo dare ai miei pazienti”, ammette il Dr. Cannizzo Gianpaolo. “A partire dalla professionalità con cui il sottoscritto e lo staff interno si prodigano per portare a termine importanti interventi di estetica dentale. Oggi, a questo, affianchiamo delle migliorie allo studio che andranno a portare benefici notevoli all’esperienza del paziente che decide di scegliere il nostro team”.

Alle spalle, una lunga carriera dentistica che l’ha portato a posizionarsi fin da subito tra le grazie di molti Vip. Il Dr Cannizzo Gianpaolo, tra i molti personaggi noti che vale la pena ricordare, si è preso cura del Presidente Silvio Berlusconi, Taylor Mega, Elettra Lamborghini e Theo Hernandez solo per citarne alcuni.

“Rinnovare l’ambulatorio all’insegna di un design più accattivante e allo stesso tempo accogliente, è stata un’operazione rivolta a rendere l’esperienza dei pazienti del nostro studio dentistico ancora più piacevole e confortevole”, incalza il Dr Cannizzo Gianpaolo. “Credo infatti che arricchire l’intervento dentistico con la contestuale attenzione per il frammento di hospitality che oggi giorno i pazienti ricercano per fugare ogni paura relativa all’intervento dentistico, possa essere un valore aggiunto per il nostro lavoro”.

Ma l’intero staff, e lo stesso Dr Cannizzo, continuano ad essere ben consapevoli del fatto che al primo posto deve comunque collocarsi l'indiscussa professionalità del team e l’impiego di moderne tecniche odontoiatriche che rendono efficace e duraturo l’intervento dentistico. “Abbiamo sempre messo al primo posto la cura, la salute e l’estetica dentale dei nostri pazienti”, afferma il Dr Cannizzo, “senza queste tre direttrici non saremmo mai arrivati dove siamo arrivati adesso”.

L’idea di rinnovare lo studio resta dunque a cornice del grande lavoro svolto da una squadra di professionisti che non hanno mai perso occasione per aggiornare le loro tecniche di intervento dentistico e che negli anni hanno maturato esperienze tali da catturare l’interesse e la fiducia di una vasta fetta di Vip nazionali ed internazionali.

“Rinnovare lo studio dentistico”, conclude il Dr Cannizzo, “è stato per noi un regalo ai pazienti che ogni giorno decidono di venire da noi accordandoci la fiducia per le tecniche di intervento moderne che utilizziamo nel settore dell’estetica dentale. Ringraziarli ed invitarli, ovviamente, a vedere come lo studio ambulatoriale si sia trasformato in un ambiente familiare, accogliente, ospitale e caldo - ancor più di prima - capace di farti dimenticare di essere dal dentista”.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl