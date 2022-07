CANSON CAPITAL PARTNERS CO-INVESTE IN FEDRIGONI E AGISCE COME LEAD ADVISOR DI BC PARTNERS NELL'ACCORDO DI CO-CONTROLLO CON BAIN CAPITAL

Fedrigoni rappresenta la quarta operazione di private equity in cui Canson agisce in qualita' di advisor e coinvestitore

MILANO e LONDRA, 26 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Canson Capital Partners ("Canson") è lieta di annunciare di aver agito in qualità di lead financial advisor di BC Partners, una delle principali società di private equity a livello internazionale. Canson ha rivestito questo ruolo nel contesto di un accordo di co-controllo tra BC Partners e Bain Capital Private Equity, una delle principali società di private investment a livello globale, in Fedrigoni, leader mondiale nelle etichette autoadesive di alta qualità e di materiali per il packaging destinati al mondo del lusso altamente sostenibili.

In qualità di partner chiave nel consorzio di private equity, Canson avrà la possibilità di co-investire nella transazione attraverso il suo ramo di merchant banking, acquisendo una partecipazione di minoranza in Fedrigoni al fianco di BC Partners e Bain Capital. La strategia è alla base del modello di merchant banking di Canson, creando opportunità uniche di investimento per i più rinomati gestori di Alternative Capital.

Canson, con il suo ramo di merchant banking, ha precedentemente co-investito in importanti operazioni di private equity, tra cui l'acquisizione di una quota di minoranza in Refinitiv, la divisione di Dati Finanziari e Gestione del Rischio di Thomson Reuters; Kantar, il ramo di WPP che si occupa di dati, ricerche ed analisi di mercato; e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), il più grande operatore italiano di torri per la telefonia mobile. Canson ha investito insieme a Blackstone, Bain Capital e Ardian, rispettivamente in questi tre carve-out.

Fedrigoni è la quarta operatione di corporate partnership, dalla sua nascita nel 2017, in cui Canson ha attuato come financial advisor e co-investitore. Canson gestisce circa €500 milioni di AUM attraverso tre fondi di merchant banking.

Matteo Canonaco, co-fondatore di Canson, ha detto: "Siamo lieti di collaborare con due preminenti operatori di private equity come BC Partners e Bain Capital e di effettuare questo investimento al fianco del management di Fedrigoni, che ammiriamo da molti anni. Questa transazione è un'ennesima pietra miliare nella crescita di Canson e comprova ancora una volta il nostro ruolo chiave come partner di merchant banking nell'ecosistema del private-equity."

Luca Colopi, Partner di Canson, ha dichiarato: "Siamo rimasti vicini al team di Fedrigoni sin dall'acquisizione da parte di Bain Capital nel 2017 e abbiamo partecipato in prima persona all'impressionante trasformazione messa in atto. Siamo convinti che Fedrigoni rimarrà un player dominante nel suo settore grazie alla sua posizione di leader di mercato, alla sua offerta differenziata e di altissima qualità e grazie al suo impegno costante per la sostenibilità, non vediamo l'ora di entrare a formare parte della prossima fase di crescita globale della società."

Canson Capital PartnersCanson Capital Partners è leader nei servizi di advisory finanziaria al mondo dell'Alternative Capital e nelle operazioni di merchant banking. Fornendo consulenza finanziaria a livello senior e una rete di connettività tra i principali decision maker nel settore, il team mette in contatto fonti di capitale alternativo con opportunità di investimento uniche, consentendo ai suoi clienti di raggiungere obiettivi strategici di lungo termine. Dal 2017, Canson Capital Partners è stato advisor finanziario in operazioni di private equity per un valore complessivo di oltre $70 miliardi. Canson Capital Partners è il nome commerciale di Canson Ltd, sotto l'autorita' e regolamentazione dalla Financial Conduct Authority.

