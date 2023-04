Canti a Garbatella e film proiettati sulla Piramide, così Roma celebra la Resistenza

Canti, poesie e musica in Largo delle Sette Chiese, a Garbatella, il 23 aprile per celebrare Roma medaglia d'oro della Resistenza. La cerimonia, organizzata dall'architetto Cesare Esposito nell'ambito dei festeggiamenti per la liberazione, comincerà alle 16.30 davanti al monumento alla Resistenza, un'opera in acciaio alta 12 metri realizzata dallo stesso Esposito nel 1974.

Si dovrà aspettare il 25 aprile, invece, per il tradizionale "Evento spettacolo per la resistenza e la libertà", ideato dallo stesso architetto monticiano, che, nell'occasione, rilancia anche il suo progetto per la creazione di un'isola pedonale a Porta San Paolo, che, spiega, "onorerebbe la grande bellezza monumentale della piramide e l'area sacra della piazza dove ci sono le lapidi in memoria della Resistenza romana". L'evento-spettacolo vedrà, a partire dalle ore 20, proiezioni di film sulla resistenza e la liberazione sulla "Pietra lunense" della Piramide. Durante la serata, dedicata alle donne di Roma "che difesero la città nei giorni del pericolo estremo", verranno proiettati anche filmati sulla storia della Garbatella e lavori dell'istituto statale superiore cine-tv Roberto Rossellini e si esibiranno alcuni poeti.

Un evento che è un monito contro la guerra, spiega Esposito, stigmatizzando "l'indifferenza di tanti che in questi mesi guardano alla guerra tra Ucraina e Russia come fosse un videogame. Io credo nel miracolo della pace", dice l'architetto, che, in vista della liberazione, ringrazia "il presidente Sergio Mattarella, che, con il suo impegno al servizio delle istituzioni e della giustizia sociale, ci fa amare la Costituzione e la patria", oltre al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e al presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri per il patrocinio.