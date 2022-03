Cantiere Navale Vittoria realizzerà due Coastal Patrol Boat per Croazia

Ancora rotte internazionali per il Cantiere Navale Vittoria. L’azienda veneta specializzata nella realizzazione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro, commerciali e da trasporto fino a 100 metri di lunghezza, ha sottoscritto con il Ministarstvo Unutarnjih Poslova, il Ministero degli Affari Interni croato, un contratto per la progettazione e costruzione di due unità Policijsko Plovilo della categoria Cpb (Coastal Patrol Boat) da 21 metri destinate alla Policija del paese balcanico per svolgere funzioni di polizia marittima e di salvataggio in mare.

Casa Vittoria si è aggiudicata l’ordine, dal valore di oltre quaranta nove milioni di Kune Croate corrispondenti a sei milioni e cinquecentomila euro, cofinanziato dall'UE nell'ambito del programma di controllo delle frontiere esterne Frontex, dopo aver partecipato a una gara pubblica indetta dal Ministero degli interni croato a maggio 2021.

La consegna delle imbarcazioni è prevista nel 2023. Le due unità larghe 6.5 metri, lunghe 21.5 metri, saranno costruite interamente in alluminio. Dotate di un propulsore ad elica e due motori Man da 1213 kilowatt cadauno, sono in grado di raggiungere una velocità di punta superiore ai 31 nodi. Oltre agli alloggi per l’equipaggio, le unità saranno dotate di un locale infermeria e di un secondo locale di ricovero dei naufraghi. Le verifiche e le certificazioni saranno seguite dall’ente croato di classificazione delle imbarcazioni, il Hrvatski Registar Brodova.

“Ringraziamo il Ministero degli Affari Interni per aver selezionato il nostro progetto riconoscendone il suo alto valore qualitativo. – commenta Paolo Duò, Presidente del Cantiere Navale Vittoria- Questo ordine ci proietta nuovamente fuori dai confini nazionali e rinsalda il rapporto di collaborazione con la Croazia. Un rapporto di collaborazione che, in questa occasione, ci vedrà impegnati nel supportare anche il sistema produttivo locale garantendo il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche ad aziende locali con l’obiettivo di consentire loro di fornire adeguata e continuativa assistenza tecnica in loco una volta che le imbarcazioni inizieranno ad essere impiegate. Dal 2004 ad oggi abbiamo fornito al paese Balcanico ben undici unità di diversa tipologia e funzione e siamo certi di riuscire ad assicurare alla Croazia, in linea con gli obiettivi del programma UE, due nuove unità in grado di migliorare e rafforzare le capacità operative della Polizia Croata nel contesto Egeo”.

Il Cantiere polesano ha, infatti, consegnato alla Polizia Croata rispettivamente nel 2004 e nel 2008 cinque unità per il controllo fluviale delle frontiere e cinque unità Sar inaffondabili ed auto raddrizzanti tuttora in uso. Nel 2017, il Cantiere Navale Vittoria ha inoltre dotato la Capitaneria di Porto Croata di una motovedetta inaffondabile ed auto raddrizzante per il soccorso (Sar) nel distretto di Zara.